شكرا لمتابعة خبر عن خالد الحجاج: استخدام أعلام القبائل تعد مخالفة قانونية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المحامي خالد الحجاج عن رفع أعلام القبائل في المناسبات العامة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يُعتبر مخالفة قانونية.

وقال “الحجاج” خلال لقاءه ببرنامج الشارع السعودي: بعض الأشخاص يُثير النعرات القبلية باستخدام إعلام القبائل على السيارة وهذه جريمة” .

وتابع: لا يجوز رفع علم دولة أخرى غير البلد، مع وجود بعض الاستثناءات مثل في الملعب في مباراة بين بلدين ولكن في الشوارع العامة والرسمية فهناك نظام يحكم الناس ” .