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الغامدي: من آداب النظرة الشرعية أن تأتي المرأة بوضعها الطبيعي ..فيديو

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الغامدي: من آداب النظرة الشرعية أن تأتي المرأة بوضعها الطبيعي ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث الشرعي تركي الغامدي، الآداب الاجتماعية في النظرة الشرعية، مشيرا إلي أنها يجب أن تكون في مرحلة ما قبل العقد.

وقال الغامدي خلال مقابلة مع قناة الإخبارية: “يجب أن تكون النظرة الشرعية مرحلة ما قبل العقد، ولابد أن تكون بحضور أحد محارم الفتاة التي يريد الزواج منها، أبوها أو أمها أو أخيها”.

وتابع: “من الآداب الاجتماعية في النظرة الشرعية أن تأتي المرأة بوضعها الطبيعي بما يظهر منها أمام محارمها في الغالب ولا تغير ملامحها بالمكياج ليكون القرار مبنيا على الوضوح والصدق”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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