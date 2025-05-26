شكرا لمتابعة خبر عن الغامدي: من آداب النظرة الشرعية أن تأتي المرأة بوضعها الطبيعي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث الشرعي تركي الغامدي، الآداب الاجتماعية في النظرة الشرعية، مشيرا إلي أنها يجب أن تكون في مرحلة ما قبل العقد.

وقال الغامدي خلال مقابلة مع قناة الإخبارية: “يجب أن تكون النظرة الشرعية مرحلة ما قبل العقد، ولابد أن تكون بحضور أحد محارم الفتاة التي يريد الزواج منها، أبوها أو أمها أو أخيها”.

وتابع: “من الآداب الاجتماعية في النظرة الشرعية أن تأتي المرأة بوضعها الطبيعي بما يظهر منها أمام محارمها في الغالب ولا تغير ملامحها بالمكياج ليكون القرار مبنيا على الوضوح والصدق”.