السعودية | «الداخلية»: قرارات إدارية بحق 14 مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 5 وافدين و9 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 44 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائياً، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط