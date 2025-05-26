السعودية | الشؤون الدينية: الشيخ صالح بن حميد خطيبًا ليوم عرفة في حج هذا العام 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على أن يتولى معالي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام 1446هـ.

ورفع معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء ومؤذني الحرمين الشريفين، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بمناسبة الموافقة على أن يتولى الشيخ صالح بن حميد، خطبة يوم عرفة لحج هذا العام، مما يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بما يمثله الحرمان الشريفان والمنبر من أهمية في إيصال رسالة الإسلام الوسطية للإنسانية، وانطلاقًا من قيمة ومكانة الحرمين الشريفين في أفئدة المسلمين بجميع أنحاء العالم.

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