انت الان تتابع شاهد: معجزة الحاج الليبي بعد منعه من الرحلة.. تعطلت الطائرة مرتَيْن وهذا ما فعله قائدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

لم يكن يتخيل عامر، أحد الحجاج القادمين من ليبيا إلى مطار الرياض، أن رحلته إلى بيت الله الحرام ستبدأ بسيناريو درامي مليء بالمفاجآت.

فقد حضر عامر إلى المطار استعدادًا للسفر للحج، وأثناء استكماله إجراءات السفر فوجئ بوجود مشكلة أمنية مرتبطة باسمه؛ ما استدعى تدخُّل الأمن، وقال له الضابط: “سنحاول حل المشكلة، لكن نحتاج إلى أن تصبر". وبينما كانت المشكلة قيد الحل أنهى باقي الحجاج إجراءاتهم، وصعدوا إلى الطائرة، وأغلقت الأبواب بالفعل.

وبعدما انتهت مشكلة عامر الأمنية رفض الطيار فتح الأبواب مجددًا، وغادرت الطائرة المطار.

وابتسم الضابط بأسف، وقال لعامر: “الله غالب. مش مكتوبالك".

لكن عامر رفض مغادرة المطار، وأصر على الانتظار قائلاً بكل يقين: “النية حج، وإن شاء الله هروح".

وكانت المفاجأة مذهلة؛ ففجأة جاء بلاغ بوجود عطل في الطائرة؛ لتعود أدراجها إلى المطار، وتخضع لفحص وصيانة، لكن الطيار أصر مرة أخرى على عدم فتح الأبواب لعامر.

وظل عامر ثابتًا في مكانه، مؤمنًا بأن الله لن يخذله.. وبينما هو ينتظر جاء بلاغ جديد يفيد بعودة الطائرة مرة أخرى بعد حدوث عُطل ثانٍ.

وهنا اتخذ الطيار قرارًا غير متوقع قائلاً: “مش هطير إلا لما عامر يركب".