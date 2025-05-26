شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يحصد المركز الثاني لجائزة وزارة النقل للابتكار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصد مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة المركز الثاني لجائزة وزارة النقل والخدمات اللوجستية للابتكار عن فئة “المنظومات في قطاع النقل”، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي نظمته الوزارة مساء اليوم الأحد بفندق الفيرمونت، بالرياض، للإعلان عن الفائزين بمسارات الجائزة المتنوعة.

وشارك المركز في الجائزة بمبادرة إزالة العوائق من المرافق العامة و وسائل النقل عبر اعتماد معايير تصميمية حديثة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل والعمل والاندماج بيسر وسهولة.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا لجهود المركز في تقديم مبادرات علمية وعملية تسهم في تسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع، من خلال حلول تطبيقية مستندة إلى البحوث والتخطيط المتكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويمثل هذا الإنجاز أيضًا امتدادًا للرؤية الريادية والدعم المتواصل الذي يحظى به المركز بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي يواصل بذل الجهود المخلصة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بقضاياهم، من خلال إطلاق المبادرات النوعية، والمسارات البحثية العلمية، وقيادة التحولات المؤسسية والتشريعية التي تعزز من حقوقهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

يُذكر أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الممارسات الإبداعية والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتركز على تقديم حلول مستدامة تواكب تطلعات المملكة في التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين.