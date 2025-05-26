شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تنظم منتدى الصحة والأمن في الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثانية، خلال الفترة من 20 ذي القعدة (1446)هـ حتى (2) ذي الحجة 1446 هـ، الموافق من (18) – (29) مايو (2025)م، بنادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة.

وكان المنتدى قد استهل أعماله بثلاث ورش عمل أقيمت خلال الفترة من (20) إلى (22) ذو القعدة 1446هـ، وناقشت الابتكار التقني في إدارة الأزمات خلال الحج، وبناء النموذج الابتكاري من الفكرة إلى التنفيذ، والابتكار الصحي ونموذج العمل “أمثلة على إدارة الحشود”.

فيما تنطلق غدًا مسابقة “الهاكاثون الصحي الأمني” لمدة يومين، يليها يومي (1) و(2) ذا الحجة (1446)هـ معرض وجلسات حوارية ومحاضرات علمية في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجالات ذات العلاقة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل بين الجهات الصحية والأمنية في موسم الحج من خلال تبادل الخبرات، وطرح حلول ذكية لإدارة الأزمات، وتطوير كفاءات العاملين في هذا المجال، ولمزيد من التفاصيل زيارة موقع المنتدى .