شكرا لمتابعة خبر عن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة الثلاثاء القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء مكة المكرمة يوم الثلاثاء القادم، ظاهرة فلكية دقيقة تتمثل في تعامد الشمس على الكعبة المشرفة.

وأوضحت جمعية نور الفلك بمنطقة القصيم أن هذا التعامد يحدث عند أذان الظهر في مكة المكرمة، في تمام الساعة (12:18) ظهرًا، حيث يختفي ظل الكعبة تمامًا.

وبيّن رئيس الجمعية عيسى الغفيلي أن هذه الظاهرة تحدث خلال رحلة الشمس الظاهرية بين مداري الجدي والسرطان، وتُمكِّن من تحديد اتجاه القبلة في أي مكان بالعالم، دون الحاجة إلى استخدام أي أجهزة أو طرق مساعدة, ويكون اتجاه القبلة معاكسًا لاتجاه الظلال الناتجة عن مآذن المساجد، وأعمدة الإنارة، والأبراج العالية في لحظة التعامد.