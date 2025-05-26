شكرا لمتابعة خبر عن قصة زوجين مدمنين قاما بحرق ابنتهما ودفنها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي المحامي خالد الحجاج قصة والدين مدمنين قاما بحرق ابنتهما ودفنها.

وأوضح أن الرجل وزوجته قاما بضرب ابنتهما على رأسها ثم قاموا بحرقها ودفنها، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة السعودية.

وأضاف أن الشبو سبب أضرار جسيمة وخطيرة، لذا فتعميم النائب العام الأخير بإدراج الشبو باعتبارها جريمة موجبة التوقيف توجيه وجيه.

وأشار إلى أن متعاطي هذا المخدر لا يقتصر على عمر معين، ويتم استقطاب الأفراد إليه عن طريق أصدقاء السوء أو الألعاب الإلكترونية أو قلة مراقبة الأبناء لأطفالهم وأبنائهم.

ونصح الجميع عن تعاطي المخدرات التي تفقد الإنسان إنسانيته، مؤكدا أن متعاطي المخدرات ليس بإنسان.