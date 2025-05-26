احتفال بتخريج 50 مبتعثا ومبتعثة في أمريكا

نظّم الطلبة السعوديون في جامعة هارفارد، في مقر الجامعة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الجمعة الماضية، احتفالًا بتخريج 50 مبتعثًا ومبتعثة من جامعتي هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، ضمن «مسار الرواد» في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالإضافة إلى جامعتي بوسطن وتافتس ضمن «مسار التميز».

وقالت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الدكتور تهاني البيز: «إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لإستراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، معبرة عن اعتزازها بما حققه الطلبة السعوديون من منجزات علمية وبحثية في مؤسسات أكاديمية عالمية».

من جهته أوضح رئيس النادي السعودي في جامعة هارفارد عبدالله الدوسري، أن تخصصات الخريجين شملت: «الصحة العامة، القانون، الإدارة العامة، بيولوجيا الفم، الهندسة، والتقنيات الحديثة»، مشيرًا إلى أن النادي كثّف من أنشطته خلال العام، عبر تنظيم فعاليات أكاديمية وثقافية، وأسهم في بناء جسور معرفية بين المملكة وأرقى مراكز البحث والابتكار في العالم.