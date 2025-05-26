معرض أول بيت بالمسجد الحرام

تنظم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معرض «أول بيت» خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ، وذلك في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، مقابل باب الملك عبدالله -رحمه الله- (باب رقم 100)، بهدف تسليط الضوء على تاريخ بناء الكعبة المشرفة عبر العصور، بدءًا من عهد نبي الله إبراهيم، عليه السلام، حتى اليوم الحاضر.

ودعت الهيئة قاصدي المسجد الحرام إلى زيارة المعرض والتفاعل مع محتوياته الفريدة، التي ستُثري تجربتهم الثقافية والدينية، ويحتوي المعرض على عدة محاور رئيسة، من بينها: قصة بناء الكعبة المشرفة، والتغيرات التي طرأت عليها عبر العصور، والأدوات المستخدمة في صيانتها وغسلها، ومراحل صناعة كسوتها، إلى جانب تسليط الضوء على معالم الكعبة المشرفة.

ويأتي تنظيم المعرض الذي يستقبل زوّاره يوميًّا من الساعة 6 صباحًا حتى 10 مساءً ضمن جهود الهيئة لتعريف المسلمين بتاريخ المسجد الحرام ومعالمه المقدسة، باستخدام التقنيات التفاعلية التي تتيح للزوار الاطلاع على تفاصيل دقيقة حول معالم الكعبة وتاريخها، إضافة إلى إثراء تجربة ضيف الرحمن.

ويُعد المعرض فرصة فريدة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار لاستكشاف مراحل بناء الكعبة المشرفة من خلال عروض مرئية، وموشن جرافيك، ومقتنيات تاريخية، إضافة إلى شاشات تفاعلية تُسهم في تعزيز التجربة المعرفية للزوار.