معهد الصناعات الغذائية بالخرج يحتفل بتخريج 354 من متدربيه

رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حفل تخريج دفعة جديدة من متدربي معهد الصناعات الغذائية، وذلك في مقر المعهد بالمحافظة، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع الغذاء في المملكة.

وشهد الحفل تخريج 354 متدربًا، من المقرر أن يلتحقوا بعدد من الوظائف في كبرى شركات صناعة الأغذية، ضمن برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، في تخصصات تشمل: تقنيات المزارع، تقنيات الإنتاج الغذائي ، المحاسبة التقنية، صيانة المعدات.

وأكد محافظ الخرج، أن العنصر البشري يشكّل ركيزة أساسية في دفع خطط تطوير القطاع الصناعي بمختلف مجالاته، مما يستدعي إعداد كوادر مؤهلة في تخصصات نوعية تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وأشاد بالدور الذي يقوم به معهد الصناعات الغذائية، بوصفه من الجهات الأكاديمية الرائدة في المملكة، حيث يسهم في دعم مستهدفات التوطين في قطاع صناعة الغذاء، مثمنًا تخريج 354 متدربًا وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، ومشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية.

من جانبه أشاد وزير التعليم بجهود معهد الصناعات الغذائية في مواكبة سوق العمل من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة، كما قدم شكره للشركات التي ساهمت في نجاح تلك المنظومة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة معهد الصناعات الغذائية، عبدالله البدر، عن شكره لمحافظ الخرج، ووزير التعليم، مؤكدًا أن هذا الحفل يُجسّد رؤية المملكة في توطين الصناعات، ويعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد، إبراهيم العقيلي، أن المعهد يعمل ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفد قطاع الصناعات الغذائية بكفاءات وطنية مؤهلة تلبي تطلعات سوق العمل المحلي.

وتضمّن الحفل عرض فيلم وثائقي يستعرض أبرز إنجازات المعهد وقصص نجاح عدد من خريجيه الذين التحقوا بوظائف نوعية في شركات رائدة، إلى جانب الإعلان عن إطلاق برنامجين متخصصين يُعززان مراحل سلسلة صناعة الأغذية، هما: “سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية”، كما جرى تكريم المتفوقين، والتقاط صورة جماعية للخريجين مع راعي الحفل سمو المحافظ ومعالي وزير التعليم.

ويُعد معهد الصناعات الغذائية أحد أبرز النماذج الوطنية في التعليم التطبيقي والتدريب المهني، ضمن برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، حيث يركّز على تطوير المهارات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، وتوطين الكوادر البشرية في تلك الصناعة بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية.