تصريف 50 مليون م3 من مياه سد الملك فهد

تستكمل المؤسسة العامة للريّ تنفيذ خطة المواسم الزراعية لعام 1446 هـ بمنطقة عسير من خلال تصريف كميات من المياه المخزنة خلف سد الملك فهد، وفق خطة تشغيلية دقيقة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، واستثمار مياه السدود، بما يدعم التنمية الزراعية، ويحقق الاستدامة البيئية.

كفاءة الاستخدام

تعمل المؤسسة على تصريف 50 مليون متر مكعب من مياه السد عبر فتح البوابات بمعدل 2 متر مكعب في الثانية، ابتداءً من يوم الأحد 27 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 25 مايو 2025 م، ولمدة تمتد إلى 289 يومًا؛ بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الزراعة والاعتبارات البيئية، وضمان كفاءة استخدام الموارد المائية المتجددة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الموازنة المائية المعتمدة من وكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تهدف إلى تغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، ورفع منسوب الآبار، وتمكين ري المزارع الواقعة على امتداد الأودية، بما يسهم في تعزيز الغطاء النباتي، وتحقيق الاستدامة البيئية.

تعليمات السلامة

دعت المؤسسة العامة للري الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن، وتوخي الحذر، والابتعاد عن مجرى الوادي طوال فترة التصريف، حرصًا على السلامة العامة، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ الخطة بسلاسة وفاعلية، بما يعكس التزام المؤسسة بإدارة الموارد المائية بكفاءة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف مناطق المملكة.