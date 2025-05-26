وأوضحت أن كامل صحن المطاف أتيح للطائفين، وخُصص العديد من المداخل والأبواب الرئيسة والفرعية للوصول للمطاف، وخُصص عدد من الأبواب للخدمات والطوارئ، مع مراعاة القدرة الاستيعابية الكاملة؛ لكي يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.
ويأتي ذلك للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم وخدمة حجاج بيت الله الحرام على الوجه الأكمل، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جاهزية صحن المطاف لاستقبال 107 آلاف طائف في الساعة خلال الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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