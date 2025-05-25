السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في مدينة أديس أبابا بأثيوبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في مدينة أديس أبابا عاصمة جمهورية أثيوبيا، والذي يُنفذ خلال الفترة من (24) حتى (31) مايو (2025م)، وبمشاركة (29) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة (11) عملية في مجال القسطرة العلاجية، و(5) عمليات في مجال جراحة القلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

وتأتي هذه المشاريع الطبية التطوعية بمختلف التخصصات التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول ذات الاحتياج والتخفيف من معاناتهم.

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