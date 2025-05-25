السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 356 سلة غذائية في مديرية غيل باوزير بحضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 356 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في قرية غيل الحالكة بمديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت، استفاد منها 2.492 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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