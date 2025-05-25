شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: صيف هذا العام سيكون ساخنًا إلى شديد الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه وفقا للمؤشرات المناخية صيف هذا العام سيكون ساخنًا إلى شديد الحرارة.

وقال القحطاني، عبر تغريدة علي حسابه الرسمي بمنصة إكس: “قبل دخول الصيف، الأحساء تصعد إلى 49°م في الظل أمس السبت، واليوم 48°م”.

وتابع: “تاريخيًا، تُعد المنطقة الشرقية الأكثر تكرارًا للموجات الحارة، ووفقا للمؤشرات المناخية صيف هذا العام سيكون ساخنًا إلى شديد الحرارة”.

اقرأ أيضا: