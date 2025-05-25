شكرا لمتابعة خبر عن إسعاف حاج عراقي بحائل أثناء توجهه إلى مكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت طائرة الإخلاء الطبي بنقل حاجا عراقيا إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل، بعد أن تعرض لأزمة صحية أثناء توجهه إلى مكة المكرمة.

وقال استشاري الأمراض الصدرية والباطنة الدكتورة أمجد الطلاع، في لقاء مع قناة “الإخبارية”: “تم استقبال حالة الحاج عبر نقله بالإخلاء الطبي قبل يومين، وكان يعاني قصورا بالتنفس وحالة إغماء ونزول بتركيز الأكسجين وتم تقييم الحالة وإجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة لتقييم كفاءة الرئة ووظائف القلب”.

وأضاف: “اشارت التحاليل لوجود التهاب رئوي حاد، وانسداد رئوي مزمن وتم تقديم الرعاية له عبر فريق طبي متكامل ليتماثل للشفاء ويؤدي فريضة الحج على أكمل وجه، وتم تفويجه لأداء فريضة الحج أمس الساعة 11 م”.