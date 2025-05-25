السياحة تنفذ 1160 زيارة رقابية في مكة بالتزامن مع موسم الحج

ونفذت الفرق الرقابية للوزارة بمكة المكرمة أكثر من 1160 زيارة رقابية على مرافق الضيافة منذ بداية شهر ذو القعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة أن الجهود الرقابية تأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج بالتزامن مع موسم الحج، ضمن جهودها التشاركية والتكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيرًا إلى أنه بإمكان الجميع تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.
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