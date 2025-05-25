السياحة تنفذ 1160 زيارة رقابية في مكة بالتزامن مع موسم الحج

كثّفت وزارة السياحة جهودها الرقابية على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من فنادق وشقق مخدومة وغيرها في مكة المكرمة، بالتزامن مع موسم حج 1446هـ، وذلك ضمن الجهود الرقابية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف ضمان الالتزام بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ونفذت الفرق الرقابية للوزارة بمكة المكرمة أكثر من 1160 زيارة رقابية على مرافق الضيافة منذ بداية شهر ذو القعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة أن الجهود الرقابية تأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج بالتزامن مع موسم الحج، ضمن جهودها التشاركية والتكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيرًا إلى أنه بإمكان الجميع تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.