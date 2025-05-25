السعودية | حرس الحدود يواصل جهوده في استقبال الحجاج القادمين من جمهورية العراق عبر منفذ جديدة عرعر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ، عبر منفذ جديدة عرعر بمشاركة المتطوعين، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.

وتأتي هذه الجهود ضمن مهام حرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، بما يحقق انسيابية الدخول وتقديم التسهيلات اللازمة منذ لحظة الوصول، من خلال الإرشاد والتوجيه، وتوفير بيئة آمنة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

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