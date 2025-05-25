السعودية | مجلس شؤون الأسرة ينظم اجتماعًا تشاوريًا مع اليونيسف بمشاركة 20 جهة وطنية لتطوير برنامج التعاون 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية في المملكة، مجلس شؤون الأسرة ينظم اجتماعًا تشاوريًا مع منظمة اليونيسف

نظّم مجلس شؤون الأسرة اجتماعًا تشاوريًا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بهدف تطوير وثيقة المنظمة لبرنامج التعاون دون الإقليمي للفترة (2030-2026م)، بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية ذات علاقة.

شهد الاجتماع استعراض الأولويات والمبادرات الوطنية في مجال الطفولة، والسياق التنموي الراهن، إلى جانب مناقشة آلية تطوير برنامج التعاون المشترك، وطرح الأولويات المقترحة لمجالات التركيز خلال الأعوام القادمة.

في كلمة الافتتاح، أشارت سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل إلى أن هدف الاجتماع يتمثل في توحيد الرؤى والخطط بين الجهات ذات العلاقة لتطوير وثيقة برنامج منظمة اليونيسف بما يتلاءم مع احتياجات المملكة وأولوياتها، مضيفةً أن هذا الاجتماع يمثّل فرصة لتحديد القضايا الأكثر إلحاحًا والتي تتطلب تركيزًا خاصًا خلال الأعوام القادمة.

من جانبه، أكّد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد إدوارد بيجبيدر، أن رؤية السعودية 2030 تُشكّل نموذجًا طموحًا يضع الأطفال في صميم أولوياته، مشيرًا إلى فخر المنظمة بالشراكة مع المملكة ودورها الإنساني الريادي في دعم الأطفال الأكثر هشاشة وأسرهم حول العالم.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المجلس على المستوى الدولي لتعزيز التعاون مع المنظمات المعنية بشؤون الأسرة، بما يواكب توجهات رؤية السعودية 2030، والتزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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