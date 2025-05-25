السعودية | سمو ولي العهد يُعزي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة الرئيس الأسبق

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يُعزي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة الرئيس الأسبق والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لونغ كوونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد تران دوك لونغ.
وقال سمو ولي العهد” تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق السيد تران دوك لونغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.
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