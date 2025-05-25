شكرا لمتابعة خبر عن التأمين تعلن إلغاء تراخيص 28 شركة عاملة في القطاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة التأمين، اليوم الأحد، عن صدور قرارات نهائية بإلغاء تراخيص عددٍ من الشركات استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ووفقًا للمهام والصلاحيات المناطة بها بموجب تنظيمها.

ووفق الهيئة يأتي ذلك امتدادًا للإجراءات التصحيحية التي أُعلن عنها سابقا، بما يتوافق مع أهدافها في شأن دعم وتعزيز فاعلية القطاع واستقراره، ورفع ثقة المتعاملين معه بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، و ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي.

وجاءت أسماء الشركات على النحو الآتي:

. شركة شاير لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/14/200910) بتاريخ 21/10/1430هـ.

. شركة البلورات لخدمات وساطة التأمين، ترخيص رقم (و س ط/ش/92/20169) بتاريخ 07/04/1429هـ.

. شركة السبيل آسيا لوساطة التأمين وإعادة التأمين، ترخيص رقم (و س ط/ش/83/20158) بتاريخ 16/11/1436هـ

. شركة الأمان لوساطة التأمين وإعادة التأمين، ترخيص رقم (و س ط/ش/15/20084) بتاريخ 08/04/1429هـ.

. شركة رؤية المستقبل لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة، ترخيص رقم (و س ط/ش/78/20145) بتاريخ 02/07/1435هـ

. شركة بوابة الأمان لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/38/201112) بتاريخ 03/02/1433هـ.

. شركة لافال لوساطة التأمين، ترخيص رقم (و س ط/ش/88/20163) بتاريخ 21/06/1437هـ.

. شركة عهد السعودية لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/39/20121) بتاريخ 28/02/1433هـ.

. شركة الرابط السعودي للوساطة التأمينية، ترخيص رقم (و س ط/ش/21/20086) بتاريخ 20/06/1429هـ.

. شركة فرسان لوكالة التأمين المحدودة، ترخيص رقم (و ك ل/ش/41/20121) بتاريخ 08/03/1433هـ.

. شركة الوكلاء السعوديون وكلاء تأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/59/201207) بتاريخ 19/08/1433هـ

. شركة إدارة التأمين لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/80/20143) بتاريخ 09/05/1435هـ.

. شركة الدرع السعودي لوكالة التأمين المحدودة، ترخيص رقم (و ك ل/ش/88/20153) بتاريخ 06/06/1436هـ

. شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/64/20128) بتاريخ 17/09/1433هـ.

. شركة تكافل أمانة لوكالة التأمين التعاوني المحدودة، ترخيص رقم (و ك ل/ش/84/201411) بتاريخ 26/01/1436هـ.

. شركة مداد الثقة لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/24/20111) بتاريخ 21/02/1432هـ.

. شركة منار سيجما لاستشارات التأمين والخدمات الاكتوارية، ترخيص رقم (أ ك ت/ش/1/20084) بتاريخ 16/04/1429هـ.

. شركة ثياتل لوكالة التأمين التعاوني، ترخيص رقم (و ك ل/ش/28/20114) بتاريخ 09/05/1432هـ.

. شركة خدمات المطالبات والأخطار المحدودة، ترخيص رقم (ت س م/ش/5/201010) بتاريخ 26/10/1431هـ

. شركة التعزيزات لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/34/201111) بتاريخ 02/01/1433هـ.

. شركة اديسون برادلي العربية، ترخيص رقم (و س ط/ش/40/200910) بتاريخ 24/10/1430هـ.

. شركة وصل لوساطة التأمين، ترخيص رقم (و س ط/ش/26/20088) بتاريخ 30/08/1429هـ.

. شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية، ترخيص رقم (ت س م/ش/6/201011) بتاريخ 01/12/1431هـ.

. شركة مارش السعودية لاستشارات التأمين المحدودة، ترخيص رقم (م س ش/ش/4/20085) بتاريخ 20/5/1429هـ.

. شركة الحماية المتكاملة لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/72/20131) بتاريخ 02/03/1434هـ

. شركة رؤى لوكالة التأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ش/62/20127) بتاريخ 26/08/1433هـ.

. شركة تقدير العالمية وكلاء تأمين، ترخيص رقم (و ك ل/ ش/99/201902) بتاريخ 22/06/1440هـ.

. شركة حلول الأخطار لوساطة التأمين (الطيار لوساطة التأمين سابقا)، ترخيص رقم (و س ط/ش/35/20092) بتاريخ 04/03/1430هـ.