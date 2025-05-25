شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الحرمين: صحن المطاف جاهز لاستقبال 107,000 طائف في الساعة بموسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن جاهزية صحن المطاف لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال حج هذا العام 1446 هـ، وسط خطط تنظيمية شاملة في البيت العتيق لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم وخدمات نوعية، مؤكدة وصول الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى (107,000) طائف في الساعة، من خلال الصحن والدور الأرضي والأول والأول ميزانين والثاني ميزانين والثاني “السطح”، ويستوعب المطاف 203 آلاف مصل في جميع الأدوار.

وأوضحت أن كامل صحن المطاف أتيح للطائفين، وخُصص العديد من المداخل والأبواب الرئيسة والفرعية للوصول للمطاف، وخُصص عدد من الأبواب للخدمات والطوارئ، مع مراعاة القدرة الاستيعابية الكاملة؛ لكي يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويأتي ذلك للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم وخدمة حجاج بيت الله الحرام على الوجه الأكمل، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.