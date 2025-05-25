شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : توقعات بهطول أمطار على 3 مناطق الأسبوع الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بمشيئة الله، توقعات هطول الأمطار على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير ، والباحة، وفق مخرجات النموذج العددي السعودي، خلال الأسبوع الجاري.”

وكان المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك قد نبه اليوم، من رياح نشطة، على ضباء، والوجه، وأملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.‏