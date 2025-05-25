شكرا لمتابعة خبر عن علاج ورم عظمي نادر في العمود الفقري العنقي لطفل بدون جراحة في مدينة الملك فهد الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق الأشعة التداخلية بمدينة الملك فهد الطبية أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني -في إنجاز طبي نوعي يعكس التقدم في مجال التدخلات الدقيقة-، وبالتعاون مع قسم جراحة العمود الفقري، من علاج طفل يبلغ من العمر 12 عامًا من ورم عظمي حميد (Osteoid Osteoma) نادر في الفقرة الخامسة من العمود الفقري العنقي (C5)، باستخدام تقنية الاستئصال بالتردد الحراري ثنائي القطب الموجه بالأشعة المقطعية (CT-guided Radiofrequency Ablation) دون الحاجة إلى تدخل جراحي تقليدي.

ويُعدُّ ظهور هذا النوع من الأورام في العمود الفقري العنقي من الحالات شديدة الندرة والتعقيد، نظرًا لحساسية الموقع وقربه من الحبل الشوكي، والأعصاب الدقيقة، والشرايين المغذية للدماغ.

وقد مثّل الوصول الآمن إلى الورم، تحديًا طبيًا كبيرًا تطلب تنسيقًا دقيقًا بين الفرق الطبية المتخصصة.

وبين الفريق الطبي أنه تم تم إدخال إبرة دقيقة إلى موضع الورم تحت التخدير العام، وتوجيهها باستخدام الأشعة المقطعية، ليتم تسخين الورم بدرجة حرارة تقضي على الخلايا المرضية، دون التسبب بأي ضرر للبنى العصبية أو الأوعية الدموية المجاورة.

وتظهر نتائج هذه العملية النوعية في اختفاء الألم المزمن الذي كان يعاني منه الطفل، وعدم حدوث أي مضاعفات عصبية أو وظيفية، وخروجه من المستشفى خلال 48 ساعة من الإجراء.

ويؤكد الفريق الطبي أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لإستراتيجية مدينة الملك فهد الطبية في توطين المهارات الدقيقة، وتعزيز التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة؛ لتقديم رعاية صحية تخصصية متقدمة وآمنة، وفق أعلى المعايير العالمية.