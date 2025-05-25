شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تطلق خدمة رفع السيرة الذاتية للعمالة عبر مساند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “رفع السيرة الذاتية” للعمالة المساندة “المنزلية” عبر منصة “مساند”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة توفر نموذجًا مبتكرًا لتسهيل اختيار العمالة بناءً على سيرهم الذاتية، وطلب نقل خدماتهم بطريقة سهلة وميسرة.

وأضافت أنها تمكن أصحاب العمل من الاستفادة منها عند نقل خدمات العامل، من خلال ما تتميز به من أتمتة كاملة، تسهم في تسهيل وصول أصحاب العمل إلى العمالة المساندة الموجودة داخل المملكة.

كما توضح السيرة الذاتية مهنة العمالة والخبرات المكتسبة، وتتيح المنصة رفعها عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل؛ مما يتيح خيارات متعددة لأصحاب العمل للبحث على السير الذاتية والاختيار بناءً على المهارات والمهن التي تتوافق مع احتياجاته.

والجدير بالذكر أن هذا الإجراء يسهم في حفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء؛ وذلك تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.