السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (EEAS) السيد أولوف سكوج، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السيد كريستوف فارنو.

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