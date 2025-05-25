السعودية | نائب أمير جازان يزور ديوان الإمارة في جولة تفقدية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قام صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان، بجولة اليوم في ديوان الإمارة، التقى فيها وكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم والموظفين، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لسمو أمير المنطقة.

وتمنى سموه للجميع التوفيق، مهيبًا بتسهيل إجراءات العمل التي تخدم المراجعين وفق الأنظمة والقوانين والتنسيق والتواصل وسرعة الإنجاز لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.

واطلع نائب أمير منطقة جازان على آلية عمل كل إدارة، وناقش مع مسؤوليها وموظفيها سبل الارتقاء والتطوير ورفع كفاءة العمل بما يخدم الموظف والمراجع.

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