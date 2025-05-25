إطلاق البرنامج الصحي التطوعي في الحج بنسخته ال17

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق البرنامج الصحي التطوعي في موسم حج 1446هـ بنسخته السابعة عشر الذي تنظمه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية) بالشراكة مع وزارة الصحة والتجمع الصحي بمكة ممثلاً بمدينة الملك عبدالله الطبية، وبإشراف ميداني من وزارة الحج، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويشهد هذا الموسم قبول ومشاركة 650 متطوع ومتطوعة من بين آلاف المتقدمين الذين يمثلون أكثر من 30 جامعة محلية ودولية من مختلف الكليات والتخصصات الصحية.

وذكر الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية) على حصول الجمعية على المركز الأول في النسخة الأولى من جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن في مسار الخدمات الصحية العامة المقدمة من قبل وزارة الحج والعمرة وذلك في مؤتمر ومعرض الحج 2025 ويعتبر هذا الإنجاز خير محفز لهم للمواصلة في هذا البرنامج والذي يُعد الأول من نوعه في مجال التطوع الصحي في الحج والذي انطلق قبل 19 عام ، وهو أول برنامج يعنى برعاية القدم السكري في الحج.

وأفصح رئيس مجلس إدارة الجمعية عن آلية الاختيار، مبينا أنه تم اختيار المتطوعين بناء على تخصصاتهم وسنواتهم الدراسية وخبراتهم التطوعية ومشاركاتهم المجتمعية السابقة بعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية.

وأشار الدكتور الشهري للمرحلة التي تلي الاختيار وهي إخضاع المتطوعين لبرنامج مكون من ثلاث مراحل رئيسية أولها مرحلة التدريب النظري و العملي الذي يعدهم لمهامهم المنتظرة خلال موسم الحج. ثم *المرحلة الثانية* التي تبدأ بفرز المتطوعين وتوزيعهم في فرق ميدانية بتجهيزات طبية أولية للبدء بمهامهم التوعوية والطبية والنزول إلى الميدان و التي تبدأ من يوم التروية وتنتهي بنهاية أيام التشريق.

وأخيراً مرحلة انتهاء البرنامج وجمع البيانات.

وأوضح الشهري أن البرنامج الصحي التطوعي في الحج يقدم فرصة واعدة لتفعيل واستثمار الكوادر الطبية المتطوعة من مختلف التخصصات الصحية؛ من خلال تحقيق نموذج تطوعي ميداني متطور لأنه مصمم خصيصاً بما يتوافق مع طبيعة موسم الحج، واحصائياته الصحية التي ترصد الإصابات الأكثر شيوعاً مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس وعلاج إصابات القدم السكري وحالات الإعياء وغيرها؛ بالإضافة إلى رصد نسبة المخاطر في كل منطقة من المشاعر، وأن البرنامج يخضع للتحديث سنوياً.

ويهدف البرنامج الصحي التطوعي بالحج إلى تحقيق تكامل نوعي بين الجهات الحكومية والخاصة عبر تقديم نموذج تطوعي ميداني يساهم في تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وابتكار حلول خلاقة في المجال الصحي وتطبيقاته وطب وإدارة الحشود، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي للحجاج عبر التثقيف الصحي مما يؤدي إلى خفض الحالات الصحية الحرجة، والتقليل من الإصابات الموسمية المرتبطة بموسم الحج، وتقديم الرعاية الطبية الأولية للمصابين.

يشار إلى أن الساعات التطوعية معتمدة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومنصة التطوع الصحي.