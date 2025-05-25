شكرا لقرائتكم خبر هيئة تطوير محمية الملك سلمان تطلع ضيوف الرحمن على مشروعاتها لتعزيز التنوع البيولوجي وتنمية الغطاء النباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتعرف ضيوف الرحمن القادمين للمملكة عبر البر على جهود ومشروعات ومبادرات هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لتعزيز التنوع البيولوجي وتنمية الغطاء النباتي وإكثار الكائنات المهددة بالانقراض، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وطبيعة مستدامة، كما تقدم الهيئة مطويات تعريفية وتثقيفية لترسيخ الوعي بأهمية حماية البيئة.

وتستقبل الهيئة الحجاج بالشقيق في منطقة الجوف، وتقدم لهم الدعم والهدايا وتشاركهم تاريخ المحمية وتنوعها الأحيائي وإرثها البيئي العريق.

واستقبلت المحمية ضيوف الرحمن بكل حفاوة وترحيب، حيث قدمت لهم أكثر من 4000 آلاف هدية معبرة عن تاريخ وجهود المحمية.

وتسعى الهيئة إلى الحفاظ على التنوع الأحيائي من خلال حماية الموائل الطبيعية وتهيئة بيئة آمنة لازدهار الحياة البرية والنباتية حيث تم زراعة أكثر من 2.4 مليون شجرة بالمحمية، ونثر 4 أطنان من البذور المحلية، وتأهيل 250 ألف هكتار من الموائل المتدهورة، وتحتوي المحمية على أكثر من 290 نوعا من الطيور المسجلة بنسبة 58% من الطيور المسجلة بالمملكة، كما تم اعتماد 5 مناطق هامة للطيور داخل المحمية ومعلنة حسب المعايير العالمية.

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية هي: الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتبلغ مساحة المحمية 130,700 كيلومتر مربع.