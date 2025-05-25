الصندوق العقاري يعلن آلية جديدة لصرف الدفعات التمويلية لمستفيدي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض"

وبيَّن أن الآلية تتيح للمستفيدين إكمال مراحل بناء منازلهم بما لا يتجاوز صرف 6 دفعات تمويلية وفق شروط وضوابط تضمن استمرارية الدعم السكني حتى التحقق من الجاهزية الكاملة للسكن.
وأكد أن من أبرز شروط صرف الدفعة الثانية لمستفيدي "البناء الذاتي" إنجاز ما لا يقل عن 40% من مراحل البناء، فيما لا يُشترط تحقيق نسبة إنجاز لمستفيدي "أرض وقرض" عند تقديم الطلب، مع استثناء من لم يصرف الدفعة الأولى من شرط تحديث مراحل البناء ويمكنهم الاستفادة من الآلية. وأشار الصندوق العقاري إلى أن من مزايا الآلية إعادة الدعم السكني بأثر رجعي للمستفيدين بعد صرف الدفعة التمويلية، بما يُمكّنهم من استكمال بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم، ضمن إطار حوكمة ومنهجية تضمن تحقق الجاهزية السكنية، منوهًا على أهمية التزام المستفيدين بتحديث مراحل البناء بعد صرف كل دفعة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ صرف الدفعة التمويلية لضمان استمرارية الدعم السكني.
واختتم الصندوق العقاري بيانه بالتأكيد على أن الآلية الجديدة تتيح للمستفيدين الراغبين في استكمال بناء مساكنهم تقديم طلب تمديد المهلة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق عبر الرابط: https://portal.redf.gov.sa/service-details/extend-info، ليتمكنوا من صرف الدفعات عبر الجهات التمويلية وإعادة الدعم السكني.
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