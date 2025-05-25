السعودية | استقبال قافلة حجاج فلسطين القادمين برًا في خيبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبلت اللجان الميدانية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 49 حافلة تقلّ حجاجًا من دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية لدى وصولهم لمدينة الحجاج بمحافظة خيبر أمس؛ لأداء مناسك الحج هذا العام.

وواكب وصول قوافل الحجاج خدمات تنظيمية وإرشادية تبذلها الكوادر الميدانية بفرع الوزارة، شملت ضيافة واستقبال الحجاج، وتوزيع مواد للتوعية بمناسك الحج، والأدعية المأثورة، وذلك ضمن الخدمات التوعوية والتنظيمية المقدمة للحجاج؛ لتيسير انتقالهم بين محطات رحلتهم الإيمانية لأداء مناسك الحج.

كما ينفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة خدمات إرشادية وتنظيمية في الجوامع الكبرى، والمساجد التاريخية التي يزورها الحجاج خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة، شملت تهيئة مساجد الخندق، وسيد الشهداء، والقبلتين، والغمامة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- لاستقبال المصلين، وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لهم باللغات العربية، والإنجليزية، والتركية، والأوردية، وذلك ضمن الخطة التشغيلية لموسم الحج؛ لتهيئة بيئة روحانية منظمة وآمنة، تعين ضيوف الرحمن على أداء عباداتهم براحة واطمئنان.

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