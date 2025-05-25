السعودية | محافظ الخرج يستقبل وزير التعليم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه اليوم، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب بحث عمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة بالمحافظة.

وثمّن سمو محافظ الخرج الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام التي يحضى بها القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتعليم بصفته ركيزة مهمة للتنمية الشاملة والمستدامة.

من جهته نوه البنيان باهتمام وحرص سمو محافظ الخرج على المنظومة التعليمية، ودعمه لأعمال الوزارة في المحافظة.

حضر الاستقبال وكيل محافظة الخرج المكلّف الدكتور مشعل بن عبدالعزيز السديري.

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