شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ السيد ليو تشنمين.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالعمل المناخي والحفاظ على البيئة، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في هذا المجال، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.