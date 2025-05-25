شكرا لمتابعة خبر عن قوات أمن الحج تُطلق خرائط تفاعلية لتوجيه الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت قوات أمن الحج لشؤون المرور، إتاحة (6) خرائط تفاعلية لمعرفة الطرق والاتجاهات، تشمل: خريطة مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة مِنى، وخريطة مزدلفة، وخريطة عرفات.

ودعت قوات أمن الحج لشؤون المرور ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من هذه الخرائط في تحديد مساراتهم، واتجاهات الحركة، والتصعيد، والنفرة.

ويأتي ذلك ضمن جهود قوات أمن الحج والعمرة في تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة، وتوفير أعلى سبل الراحة لهم، لتحقيق إتمام مناسك الحج بيسر وطمأنينة.