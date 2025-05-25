شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: بلغ إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية 961,903 حاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (961,903) حجاجٍ، وذلك حتى نهاية يوم السبت 26/ 11/ 1446هـ.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (912,598) حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (45,028) حاجًا، وعدد (4,277) حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.