السعودية | المياه الوطنية و upsource by solutions توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز خدمات عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة المياه الوطنية وشركة upsource by solutions، التابعة لـ solutions by stc والمزوّد الرائد لخدمات تعهيد الأعمال، عن توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تطوير وتعزيز خدمات إدارة تجربة العملاء في قطاع توزيع المياه بالمملكة، وذلك في إطار جهود الطرفين للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التميز التشغيلي.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن الاتفاقية تتضمن تقديم خدمات التفاعل الصوتي، وإدارة وتشغيل مركز الاتصال الموحد لعملاء قطاع توزيع المياه في المملكة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ في أبريل 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليون ريال. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تُعد انطلاقة لتوسيع نطاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، لتشمل مجموعة متكاملة من قنوات التفاعل مع العملاء.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام upsource by solutionsبدعم القطاعات الحيوية في المملكة، وعلى رأسها قطاع المرافق العامة، الذي يُعد ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة وضمان استدامة الخدمات والبنية التحتية. كما تأتي الاتفاقية ضمن استراتيجيتها لتوسيع محفظة خدماتها وتعزيز حضورها في سوق الأعمال بالمملكة.

ويهدف هذا التعاون إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لعملاء شركة المياه الوطنية، من خلال تقديم دعم فوري وفعّال، وتوفير حلول تقنية متقدمة تعزز تجربة العملاء وتلبي احتياجاتهم بكفاءة عالية.

كما جددت شركة المياه الوطنية التزامها المستمر تجاه عملائها، عبر تنفيذ برامج تطويرية تهدف إلى تقديم تجربة عميل متكاملة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وذلك في إطار مستهدفات التحول الرقمي الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويعكس هذا الاتفاق التزام الشركة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، تواكب تطلعات عملائها وتسهم في تعزيز رضاهم.

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