السعودية | وصول 961 ألف حاج عبر منافذ السعودية الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وصل 961 ألفاً و903 حجاج عبر منافذ السعودية الدولية، وفق ما أعلنته المديرية العامة للجوازات السعودية.

وقالت المديرية، في بيان، إن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ 961 ألفاً و903 حجاج، وذلك حتى نهاية يوم أمس (السبت).

وأوضحت الجوازات السعودية أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 912 ألفاً و598 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 45 ألفاً و28 حاجاً، و4 آلاف و277 حاجاً عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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