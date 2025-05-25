السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (35) موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (35) موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (35) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية العباس بن عبدالمطلب بالخبر، وللنساء في المتوسطة التاسعة والعشرون للبنات بحفر الباطن، ومدرسة شرق لتعليم القيادة بالدمام، وتقدم خدماتها يوم غدٍ في الابتدائية العاشرة للبنات بالخبر، وابتدائية إثراء للبنات بالدمام، والثانوية الثامنة عشر للبنات بالدمام، والمتوسطة الحادية عشرة للبنات بالدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مستشفى عمليات الخفجي المشتركة، وللنساء في المتوسطة الخامسة والعشرون للبنات بالدمام، والثانوية الثالثة والعشرون للبنات بالدمام لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في القاعدة الجوية بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في متوسطة الملك خالد بالضرس بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مستشفى محافظة المجاردة لمدة يوم، وللنساء في المتوسطة الثانية للبنات بالنزهة بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، ويوم الاثنين للرجال في ثانوية أبها الأولى، ويوم الثلاثاء في ثانوية اليمامة بمحافظة بارق لمدة يوم لكل منهما، وفي مدرسة مركز الحمضة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في ثانوية ثوبان بأبها، ويوم الخميس للنساء في مستشفى محافظة المجاردة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركزي العاند، والكامل لمدة يومين لكل مهما، وللنساء في مجمع ثانوية (36)، ومتوسطة (42) للبنات بمحافظة الطائف، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في ثانوية (29) للبنات بالطائف لمدة يوم لكل منهم، وفي مركز الكامل لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في مركز طلعة عمار، وللرجال في ابتدائية الإمام البخاري، ومتوسطة طلحة بن عبيدالله بمحافظة طبرجل، وللنساء في الابتدائية الرابعة، والمتوسطة الخامسة للبنات بمحافظة طبرجل لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز غامد الزند لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مدرسة الأمير محمد بن سعود بالجوة بمحافظة المخواة، وللنساء في مركز بني عطا بمحافظة قلوة لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة الرياض تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها في مدينة الرياض اليوم للرجال والنساء في شركة العليان المالية، وللرجال في متوسطة ميمون بن مهران، ويوم الثلاثاء في مدرسة متوسطة شعبة تحفيظ القران لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للنساء في محافظة الوجة بمنطقة تبوك لمدة أسبوع، وفي مركز العاقر بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط