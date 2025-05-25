السعودية | “الشؤون الدينية” تُطلق مبادرة “نُسُك”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الدعوية والإرشادية، مبادرة “نسك”؛ لنشر فضائل وأنواع النسك وأحكام الحج، عبر المراكز التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف “المبادرة” إلى الحث على استغلال مضاعفة الأجر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالإكثار من نوافل الطاعات، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء نسكهم وعباداتهم وفق المنهج الشرعي الصحيح، وتقديم نموذج تطبيقي عملي لكيفية أداء فريضة الحج؛ ابتداءً من لبس الإحرام والطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، ويوم التروية والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، والهدي والتحلل، وحتى طواف الإفاضة والوداع.

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