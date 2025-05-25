شكرا لمتابعة خبر عن اختيار الدرعية ضمن قائمة الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت منصة واندرلاست البريطانية اختيار الدرعية ضمن قائمتها السنوية المرموقة لـ”الوجهات العالمية الصديقة للبيئة” لعام 2025م .

وأوضحت الهيئة السعودية للسياحة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا التقدير جاء نتيجة تعاون مشترك بين الهيئة وشركة الدرعية، وتتويجًا لملف ترشيح متكامل أبرز المبادرات المتميزة في مجالات الاستدامة البيئية والثقافية والسياحية.

من جانبه، أكد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أن هذا الاختيار يُجسد التزام المملكة بمفاهيم الاستدامة، ويعكس استراتيجية الهيئة في تمكين الشركاء المحليين والترويج للوجهات الوطنية على الساحة الدولية.