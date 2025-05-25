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اختيار الدرعية ضمن قائمة الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025.. فيديو

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اختيار الدرعية ضمن قائمة الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت منصة واندرلاست البريطانية اختيار الدرعية ضمن قائمتها السنوية المرموقة لـ”الوجهات العالمية الصديقة للبيئة” لعام 2025م .

وأوضحت الهيئة للسياحة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا التقدير جاء نتيجة تعاون مشترك بين الهيئة وشركة الدرعية، وتتويجًا لملف ترشيح متكامل أبرز المبادرات المتميزة في مجالات الاستدامة البيئية والثقافية والسياحية.

من جانبه، أكد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أن هذا الاختيار يُجسد التزام المملكة بمفاهيم الاستدامة، ويعكس استراتيجية الهيئة في تمكين الشركاء المحليين والترويج للوجهات الوطنية على الساحة الدولية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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