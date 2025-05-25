شكرا لمتابعة خبر عن تعليم رجال ألمع يطلق مبادرة ملكات النحل لدعم الاستدامة البيئية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، بالشراكة مع جمعية النحالين بالمحافظة، مبادرة نوعية بعنوان “ملكات النحل”، تهدف إلى تمكين الطالبات في مجال تربية النحل، ودعم مبادرة “السعودية الخضراء”، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والمجتمعية.

وتسعى المبادرة إلى تدريب الطالبات على مهارات تربية النحل واستخلاص منتجاته كالعسل والشمع، إلى جانب تنظيم ورش عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة، مثل صناعة الشموع والصابون، بما يعزز من قدرات الطالبات العملية ويعمق ارتباطهن بالإرث المحلي الذي تشتهر به المنطقة.

ولا تقتصر أهداف المبادرة على الجانب التعليمي فقط، بل تشمل أبعادًا إنسانية ومجتمعية، حيث يُخصص العائد المادي منها لدعم أطفال التوحد ومتلازمة داون، إلى جانب تقديم الدعم للأسر المحتاجة، وتشجيع العمل التطوعي، في خطوة تعكس البُعد الإنساني للمبادرة.

من جهتها، أوضحت المشرفة على المبادرة منى خليل أن “ملكات النحل” جاءت لتعزيز ثقافة العطاء والاعتماد على الذات لدى الطالبات، وربط التعليم بالواقع بطريقة ملهمة، مشيرةً إلى أن المبادرة تمثل تجربة تدمج بين المهارات الحياتية والمعرفة النظرية، وتُشجّع على الابتكار، وتنمّي الإحساس بقيمة التراث الوطني والبيئة.

وأضافت أن النحل يُعد من الكائنات الأساسية في التوازن البيئي، لما له من دور جوهري في التلقيح الزراعي، وهو عنصر حاسم في إنتاج العديد من المحاصيل، ما يجعل الحفاظ عليه جزءًا لا يتجزأ من أهداف الاستدامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن البرامج التعليمية التي تنفذها إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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