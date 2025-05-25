شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر 25 ألف جرعة من لقاح الحمى الشوكية لحجاج سوريا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وفّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (25 ألف) جرعة من لقاح الحمى الشوكية للحجاج السوريين بناء على احتياج وزارة الصحة بالجمهورية العربية السورية، وجار تطعيم الحجاج تمهيدًا لوصولهم للديار المقدسة سالمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعبرت وزارة الصحة السورية عن شكرها وامتنانها الجزيلين لهذا التجاوب السريع مع احتياج الوزارة.

وأكدت أن ذلك غير مستغرب على المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك للإغاثة الذي دأب على إمداد الشعب السوري بكافة احتياجاته العاجلة.