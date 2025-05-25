حجاج الخارج يلامسون المليون

وصل عدد ضيوف الرحمن القادمين من الخارج، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، 890.883 حاجًا حتى أمس، بواقع نحو 35 ألف حاج يوميًا منذ بداية قدوم غرة ذي القعدة، وتقترب أعداد الحجاج من تجاوز المليون، في حين تواصل المنافذ استقبال الحجيج عبر المنافذ المختلفة التي جهزت بكل الخدمات وتجهيز القوى العاملة لاستقبالهم وتسهيل جميع الإجراءات لهم من أجل حج آمن، فيما يحظى كبار السن من الحجاج وذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام خاص وبالغ، عبر تقديم الخدمات وتنقلاتهم وإرشادهم، إضافة إلى تهيئة جميع المنافذ والمواقع لاستقبالهم وتسهيل تحركاتهم.

في المقابل تقدم شركات الحج خدماتها للحجاج من خلال برامج مختلفة مثل الزيارات وتفقد الإسكان الميداني والحالات الطارئة.