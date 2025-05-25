728 شهادة مخالفة للمراجعين واستقبال 268 بلاغا مهنيا

268 بلاغًا
كشف تقرير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، استقبال 268 بلاغًا مهنيًا مقدمة للهيئة، وسجلت إجمالي القرارات المنفذة 29 قرارات، منها 7 إنذارات، و7 إيقافات عن مزاولة المهنة لمدة محددة، و5 غرامات مالية، و3 لوم مع دورة تدريبية، وإنذار وحيد مع دورة تدريبية، إلى جانب إنجاز 96% لـ24 هدفًا تنفيذيًا محققًا، وتنفيذ 17 مبادرة إستراتيجية، و299 دورة تدريبية، استفاد منها 22.148 ألف متدرب.
اختبارات مهنية
اجتاز 1937 الاختبارات المهنية، واستحوذت أخصائي ضريبة القيمة المضافة على النصيب الأكبر من المجتازين، حيث بلغ إجمالي المجتازين 977 مجتازًا بـ50%، وحل اختبار فاحص احتيال مالي ثانيًا، بإجمالي 404 مجتازًا بـ21%، وفني المحاسبة ثالثًا، بإجمالي 251 مجتازًا بـ13%، واختبار الزمالة رابعًا، بإجمالي 210 مجتازين بـ11%، واختبار شهادات مهنية تخصصية خامسًا، بإجمالي 131 مجتازًا بـ7%.
197 تراخيص
سجلت تراخيص الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 197 ترخيصًا، وتصدرت محاسب قانوني التراخيص بـ72 ترخيصًا، وتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة ثانيًا بـ71 ترخيصًا، وخدمات الزكاة وضريبة الدخل ثالثًا بـ30 ترخيصا، وخدمات المحاسبة رابعا بـ24 ترخيصا، وسجلت إجمالي العضويات 13.556 ألف عضوية، منها 11.802 ألف عضو منتسب، و1625 عضوية طالب منتسب، و73 عضو أساسي ممارس، و42 عضو أساسي غير ممارس، و14 عضوية مهنية.
8 اختبارات
نفذت الهيئة، 8 اختبارات، تواكب متطلبات المهنة، وتمثلت أبرز الاختبارات في: اختبار شهادة زمالة الهيئة، وشهادة فني المحاسبة، والمسار التدريبي في المحاسبة الحكومية، والمراجعة الحكومية، وشهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة، وشهادة معايير المحاسبة للقطاع العام، والشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي، وشهادة فاحص احتيال مالي.
شهادات واختبارات
728 الشهادة غير صحيحة
7438 شهادة تم التحقق منها
575 عملية فحص ميداني ومكتبي
268 بلاغًا مهنيًا
29 قرارًا صادرًا
714 ملاحظة على أعمال الفحص الميداني
%96 إنجاز 24 هدفا تنفيذيًا
22 ألف متدرب في الدورات التدريبية
13.5 ألف عضوية
8 اختبارات مهنية منفذة
1937 اجتازوا الاختبارات المهنية
197 تراخيص صادرة
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