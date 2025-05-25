‏عمل متواصل لصيانة طريق التوحيد وفتح المسار ينتظر التنسيق

تتواصل أعمال الصيانة في طريق التوحيد، الذي يربط محافظة المجاردة والنماص، فيما طالب الأهالي بسرعة الإنجاز لحاجتهم الماسة لسلوك الطريق، الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.

وفي ردهم على استفسار «دوت الخليج» عن أعمال الصيانة في طريق التوحيد ونسبة الإنجاز وموعد افتتاح الطريق، قال موقع الهيئة العامة للطرق في منصة (X) إن أعمال الصيانة في عقبة طريق التوحيد ما زالت مستمرة، ووصلت إلى المراحل النهائية، إذ تبقّت بعض المواقع الجانبية التي ستُستكمل أعمال الصيانة فيها دون الحاجة لإغلاق الطريق، وسيتم فتح الحركة المرورية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

محافظات السراة

يقول عبدالله الشهري إن مشروع طريق التوحيد من المشروعات المهمة التي نفذتها وزارة النقل، ويعد طريق حيوي مهم يربط محافظات السراة بالمناطق والمحافظات التهامية، ويسهم في تسهيل حركة وتنقل الأهالي والموظفين والطلاب بين تلك المحافظات.

وأضاف خالد الشهري أن المناطق التهامية تشهد هذه الأيام ارتفاعًا في درجات الحرارة وبالتالي يأتي الحاجة إلى طريق التوحيد للصعود إلى محافظات السراة، التي تشهد درجات حرارة منخفضة على مستوى المملكة، وبالتالي تأتي الحاجة إلى طريق التوحيد، الذي يختصر الوقت والمسافة من المجاردة إلى النماص والمحافظات الأخرى، حيث لا تتجاوز المسافة من مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة إلى النماص 19 كيلو فقط عبر طريق التوحيد.

المناطق التهامية

حسن العمري قال: نشاهد أعمال الصيانة مستمرة على مدار اليوم، ونتمنى أن يتم الانتهاء منها سريعًا، حتى يتمكن أهالي المناطق التهامية من الصعود والنزول من طريق التوحيد بكل يسر وسهولة، خاصة ونحن مقبلين على إجازة عيد الأضحى المبارك، وتمتع المواطنين بالإجازة والذهاب للمناطق الباردة، والاستمتاع بأجوائها.