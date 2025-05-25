شكرا لمتابعة خبر عن البطين: آخر أنواء الربيع وبداية اشتداد الحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالعزيز الحصيني أن اليوم الأحد، الموافق 27 من شهر ذو القعدة 1446هـ، يُصادف دخول “البطين”، وهو النجم الثاني من نجوم الثريا، وتستمر أيامه لمدة 13 يومًا، ويُعد هذا النجم آخر منازل فصل الربيع.

وأشار الحصيني إلى أن هذه الفترة تتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح، حيث تستمر ساعات النهار في الزيادة على حساب الليل، لافتًا إلى أن درجات الحرارة العظمى في معظم مناطق المملكة تتراوح ما بين 34 إلى 45 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى ما بين 17 إلى 32 درجة، وقد تنخفض عن ذلك في حال تأثرت الأجواء بكتلة هوائية معتدلة.

وأضاف أن “البطين” من المواسم التي يُتوقع فيها هطول الأمطار، وذلك بحسب الأرشيف المناخي، كما أنه يُعرف بأنه وقت جني باكورة البطيخ، ويُنصح خلاله بحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى تنعقد الثمار، كما يُعد توقيتًا مناسبًا لغرس قصب السكر.

وحذر الحصيني من زيادة نشاط العقارب والحيات خلال هذه الفترة، داعيًا الجميع إلى تحصين أنفسهم وأهليهم بالأذكار المأثورة حفاظًا على سلامتهم.

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