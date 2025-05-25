شكرا لمتابعة خبر عن نهاية مأساوية لمشهور حرض امرأة على الطلاق من زوجها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى محسن عوض، قصة واقعية لامرأة متزوجة تعرفت على أحد المشاهير وتعلقت به.

وقال إن أحد المشاهير حكى له أن هناك امرأة تعمل طبيبة كانت تتابع برنامجه فتكرر تعامله معها فأصبحت مشرفة تعمل معه، وبعد كثرة التواصل معها أصبح على علاقة بها.

وأضاف أن المشهور أكد له أنه طمع في راتب هذه المرأة وعملها، وتسبب في جعلها تطلب الطلاق من زوجها، حيث كان يضخم عيوب زوجها الصغيرة أثناء حديثها معه، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج الاجاويد على قناة المجد.

ولفت إلى أن هذه المرأة تطلقت بالفعل وتزوجت هذه المشهور، مضيفا أن الأخير أكد أنه حياته أصبحت للأسوء منذ أن تزوج هذه السيدة، وانتهت هذه العلاقة بالطلاق.

وأشار إلى أن هذه السيدة عادت لزوجها الأول وأبلغته أن هذا المشهور كان السبب في طلاقها منه، فقام زوجها الأول بالتواصل معه ودعا عليه في مكة، وبعد فترة أصيب هذا المشهور بالشلل، وأصبح مُقعد الآن.