شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن سعودي للحجاج السوريين: والله العظيم فرحانين لأجلكم… فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص رجل أمن سعودي على التعبير عن فرحته وسعادته بقدوم وفود الحجاج السوريين.

وقال رجل الأمن أثناء تفتيش أحد باصات الحجاج القادمة من سوريا: “والله العظيم إننا فرحانين لأجلكم، وحج مبارك يا رب”.

واستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الاثنين الماضي، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من سوريا لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث أنهت “مديرية الجوازات” إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.